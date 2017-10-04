Прокуратура предъявила более 400 исков по "дерибану" в Ирпене и Буче

Прокуратура предъявила 456 исков о возврате более 119,6 га земель лесохозяйственного назначения, которые местная власть в Киевской области незаконно раздала. Об этом сообщает сайт Прокуратуры Киевской области.

"Всего на протяжении 2016-2017 годов предъявлено 456 исков на общую площадь более 119,6 га земель лесохозяйственного назначения, которые решениями Ирпенского и Бучанской городских, Коцюбинского, Гостомельского и Ворзельського поселковых советов отведены в частную собственность граждан для их застройки", - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что уже объявили о подозрении первому заместителю Ирпенского городского головы Дмитрию Христюку, заместителю Ирпенского городского председателя Лидии Михальченко, директору КП "Ірпіньжитлоінвестбуд" Игорю Дворникову и другим.

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Также прокуратура Киевской области сообщила о подозрении экс-начальнику управления Госкомзема в Ирпене, который незаконно передал в собственность граждан земли лесного фонда природного парка "Голосеевский" стоимостью более 26 миллионов гривен. Чиновника подозревают в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) УК Украины.

Акцию протеста мэра Ирпеня Владимира Карплюка, который 3 октября пришел под прокуратуру с палатками, расценивают как препятствование действиям прокуратуры.

Как сообщалось ранее, 21 июля 2016 года в квартирах мэра Бучи Анатолия Федорука и мэра Ирпеня Владимира Карплюка прошли обыски следователей Генпрокуратуры. Также обыски проводились и в других местах, в целом на 31 объекте.

Правоохранители обвиняют Федорука и Карпюка в незаконной застройке лесов, им грозит минимум по 6 лет заключения.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко отметил, что мэры Бучи и Ирпеня в течение 2006-2012 годов незаконно отвели в собственность земельные участки своему окружению и нужным людям из Киева. В частности – экс-председателю ВР Игорю Калетнику досталось 14 га лесных угодий.

Как отмечает Украинская правда, Карплюк и Федорук являются кумовьями. В 2011 году они создали строительное предприятие "Будрегіонінвест". Компания на 50% принадлежит жене Федорука Людмиле и на 50% жене Карплюка Ларисе.

Это предприятие стало подрядчиком строительства жилья в Буче, заказчиками которого были предприятия Карплюка. По данным СМИ "Будрегіонінвест" заложил пять жилых комплексов, среди которых "Новатор", "Центральный", "Варшавский двор", Rich Town и "Буча Квартал".

Журналисты выяснили, что "Будрегіонінвест" получал землю путем махинаций – через выделение подставным лицам.

Карплюк стал известным после того, как в декларации о доходах за 2013 год он указал, что у него в собственности 67 квартир.

В декларации за 2016 год мэр Ирпеня задекларировал 9 земучастков, дом, квартиру и 3 нежилые помещения в Буче и 3 квартиры в Польше. Его жена – 8 земельных участков, квартиру в Киеве, 5 квартир в Буче, четыре офиса в Буче, четыре нежилых помещения в Буче и 2 дома в Ирпене.