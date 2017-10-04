В Китае наблюдали редкое речное цунами, высота волн достигала 7 метров (видео)

Одна из крупнейших в мире волн образовалась на китайской реке Фучуньцзян.

От устья до берега - вал, который получил название приливного, прошел 55 километров. И, розбившися об дамбу, образовал волны высотой 7 метров.

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Это явление редкое, последний раз подобное наблюдали 3 года назад. Чтобы это произошло, нужно, чтобы сошлись несколько природных факторов: температура воды, воздуха, неровный ландшафт, а также положение луны в небе.

Как сообщал УНИАН, в Японии успешно испытали автоматические прибрежные барьеры против цунами.