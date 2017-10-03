Гослесагентство пожаловалось на недостаточное финансирование в проекте госбюджета-2018

Государственное агентство лесных ресурсов жалуется на недостаточное бюджетное финансирование для покрытия расходов лесных хозяйств, предусмотренное в проекте госбюджета на 2018 год, тогда как потребность ведомства составляет около 710 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Гослесагентства со ссылкой на заместителя главы ведомства Владимира Бондаря.

«Сейчас происходит формирование бюджета на следующий, 2018 год. К сожалению, в нем почти не заложены средства на ведение лесного хозяйства. Потребность составляет 710 млн грн», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в системе Гослесагентства ведение лесного хозяйства осуществляют 360 государственных предприятий. Но не все имеют возможность и ресурс для самофинансирования. Так, лесные предприятия на севере и западе страны могут покрывать свои расходы за счет продаж древесины, в то время как ведение лесного хозяйства в южной и восточной частях Украины нуждается в государственной поддержке.

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«У предприятий на юге и востоке, где лесистость территории является мизерной (до 5%), а леса выполняют функцию предупреждения пылевых бурь, эрозии и опустынивания, ведение лесного хозяйства является нерентабельным и нуждается в государственной поддержке», - цитирует пресс-служба Бондаря.

Согласно сообщению, государство прекратило финансирование лесной отрасли с 2016 года. В результате этого были остановлены работы по созданию новых защитных насаждений на малопродуктивных землях, увеличилось количество пожаров в лесах из-за недостаточных противопожарных мер (более 2 тыс. возгораний в 2017 году), также участились случаи заболевания леса и повреждения деревьев вредителями.

«Одним из факторов прекращения финансирования была попытка создать единую лесную компанию. Но это не соответствует и даже противоречит принципам децентрализации власти, ведет к уменьшению наполнения областных, районных бюджетов, уменьшению роли лесного хозяйства в жизнедеятельности местных общин, сокращению работающих в сельской местности», - приводятся в сообщении слова Бондаря.

Как сообщал УНИАН, в начале октября Гослесагентство презентовало стратегию устойчивого развития и реформирования украинской лесной отрасли на период до 2022 года, согласно которой предлагается создать Лесной финансовый фонд для финансирования проектов в данной сфере. Пресс-служба отмечала, что создание такого фонда позволит ведомству своевременно бороться с лесными вредителями и реагировать на вспышки заболеваний леса, вести сбалансированное лесное хозяйство, проводить лесную инвентаризацию и учет и т.д.

Площадь восстановления леса предприятиями Государственного агентства лесных ресурсов в 2016 году составила 52,6 тыс. га, что на 3,1% больше, чем в 2015 году. Так, в прошлом году лесохозяйственные предприятия высадили 34,4 тыс. га лесных культур, в том числе 2,6 тыс. га новых лесов. Благодаря естественному возобновлению было воспроизведено почти 18,2 тыс. га лесов.