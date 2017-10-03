Мэр Мелитополя с чиновниками катался на джипах в заповеднике, открыто уголовное производство

5-6 августа 2017 года мэр города Мелитополя Сергей Минько возглавил поездку группы джиперов вместе со своим заместителем в Черноморском биосферном заповеднике. На своей странице в соцсети Facebook он лично выложил фото и сведения о маршруте, из которых понятно, что джиперы устроили заезд непосредственно в зонах абсолютной заповедности Черноморского биосферного заповедника НАН Украины. По сообщениям СМИ, нарушение было совершено в компании заместителя председателя Херсонской ОГА Рищука, сообщает организация "Экология - Право - Человек" на своей странице в Facebook.

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Согласно статей 16 и 18 Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины», на территории заповедной зоны биосферного заповедника запрещается передвижение механических транспортных средств, за исключением дорог общего пользования. Повреждения его территории влекут наложение штрафа, а также ответственность, согласно ст. 252 УК.

По сообщению Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, 16.08.2017 года по данному факту зарегистрировано уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1. ст. 252 УК Украины.