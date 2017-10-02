Последствия землетрясения на Львовщине: автодорога Дрогобыч-Трускавец может оказаться под землей

Масштабный провал земли, образовавшийся в селе Модрычи Львовской области в ночь на 30 сентября, может привести к тому, что автодорога Дрогобыч-Трускавец окажется под землей. Об этом сообщает сайт "Джерела Трускавця".

Сообщается, что это связано с бывшим государственным предприятием «Полиминерал», в недействующих соляных шахтах которого случаются оползни. Здесь более 60 лет добывали калийную соль, теперь работы не ведут, а пустые шахты затапливаются. Региону грозит техногенная катастрофа.

Эти опасные участки проходят через существующую автодорогу Дрогобыч-Трускавец. Несколько лет назад у дороги уже образовывались полости, которые заполнились водой. "Ученые и сейсмологи неоднократно предупреждали об опасности оползней этих полостей - автодорога Дрогобыч-Трускавец может оказаться под землей", - сказано в сообщении.

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В то же время, мэр города-курорта, выдвиженец "Самопомочи", Андрей Калачинский сообщил, что минеральным водам Трускавца ничто не угрожает, образование пропасти прогнозировалось давно, а на его месте со временем может образоваться водоем по типу Мертвого моря.

Заместитель городского головы Трускавца Алексей Балицкий сообщил, что в 2014 году возглавлял группу, которая в последний раз спускалась в шахты «Полиминерала» и изучал ситуацию под землей. Тогда он возглавлял Департамент экологии и природных ресурсов ЛОГА.

Чиновник убежден, что сегодня в первую очередь нужно сделать геофизические исследования земной поверхности и, по его мнению, в этой локации, где сейчас образовался провал, он дальше увеличиваться не будет. Он заверил, что угрозы для жителей Трускавца нет, для месторождения минеральных вод курорта - тоже. Что касается автодороги - то опасность его разрушения таки есть.

Также сообщается, что в результате инцидента в пропасть попали две электроопоры. Это привело к повреждению линии электропередач Стебник-Трускавец и город-курорт остался на одной линии питания.

Ранее в центре Киева провалился асфальт.