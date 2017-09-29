Порошенко прокомментировал вырубку леса в Карпатах: по украинской мифологии, на лысые горы слетаются только ведьмы

Президент Петр Порошенко требует усилить борьбу с незаконной вырубкой древесины в Карпатах. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня на совещании по вопросам совершенствования государственной политики в сфере лесного и охотничьего хозяйства в Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Читайте такжеВырубка леса в Украине достигает масштабов экологического бедствия (видео)«Кто поедет в Карпаты, если нет леса? Если идет незаконная вырубка, идет засуха ..., и мы гектарами теряем наше богатство. Конечно, можно приглашать и на лысые горы. Но, по украинской мифологии, на лысые горы слетаются только ведьмы. Думаю, нам надо объединить наш потенциал и направить все усилия на охрану украинского леса, карпатского леса», - подчеркнул Порошенко.

Президент напомнил присутствующим законодательство Украины, которым усилена ответственность за незаконные рубки. «Мы не допустим, чтобы у нас силовики пасли задних. Это и вопрос к прокуратуре, и к Нацполиции, к руководителям структур», - отметил Порошенко.

В совещании приняли участие председатели облгосадминистраций и областных советов Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей, руководители силовых структур, экологи, руководители природных парков, лесозаготовители, которые высказали свои предложения по поводу шагов для сохранения леса.