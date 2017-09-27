Территорию нацпарка "Синевир" расширили почти на 400 гектаров

Кабинет министров Украины одобрил расширение территории национального природного парка «Синевир» на 377,8 га, сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Согласно сообщению, расширить территорию парка удалось путем включения в его состав 377,8 га земли государственной собственности госпредприятия «Межгорское лесное хозяйство» на территории Закарпатской области.

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«Расширение природно-заповедных территорий - приоритетная задача Минэкологии. На сегодня это один из действенных шагов сохранения уникальных природных богатств украинских Карпат, которые стали частью объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Буковые леса и древние леса Карпат и других регионов Европы». Пралесы имеют важное природоохранное, научное и рекреационное значение и должны быть под особой охраной», - прокомментировал решение министр экологии Остап Семерак.

Министр также отметил, что принятие данного решения будет способствовать сохранению и сбалансированному использованию единого природоохранного комплекса в украинских Карпатах как части европейской системы охраны природы и международного экологического коридора вдоль горного хребта Карпат.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2016 года Семерак сообщил, что Минэкологии планирует к 2020 году увеличить более чем в два раза территорию природно-заповедного фонда Украины, который сейчас составляет 6% площади страны.

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По словам Семерака, министерство стремится к среднеевропейскому показателю размера природно-заповедного фонда на уровне 18% территории страны.

В конце августа министр сообщил, что национальные природные парки и заповедники ведут активную работу по подготовке к расширению своих территорий.

Национальный природный парк «Синевир» — национальный парк, расположенный в Межгорском районе Закарпатской области Украины. Общая площадь парка - более 40 тыс. га.