Страшное экологическое состояние реки Ингул мотивировало подростка создать робота-уборщика (видео)

Плачевное состояние реки Ингул мотивировало подростка создать робота-уборщика. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

На такой конструкторский ход 17-летнего Руслана Коптева "вдохновило" плачевное состояние реки Ингул, которая протекает через областной центр. Агрегат, который вылавливает мусор из водоема, парень сконструировал за два месяца и уже сейчас прототип робота, который в будущем может существенно облегчить жизнь коммунальщикам, проходит первые испытания.

Внешне конструкция робота-уборщика очень простая: железная рама, которую на плаву держат пластиковые бутылки. На раме посередине натянута сетка, которая и вылавливает мусор.

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Робот передвигается с помощью боковых винтов и заряжается от солнечной батареи. Управлять им можно дистанционно с помощью специального пульта.

Робот может собирать как водоросли, так и бумагу с пластиковыми бутылками. Изобретением уже заинтересовались и госструктуры, и частные фирмы.

Юный изобретатель уже имеет массу идей по его модификации.