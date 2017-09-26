Вырубка деревьев в Одессе: на взятке в 300 тысяч "погорели" чиновники горсовета (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке руководителей подразделений департамента экологии Одесского городского совета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Правоохранители задокументировали, что начальники одного из отделов и секторов Департамента экологии и развития рекреационных зон горсовета систематически требовали деньги за согласование разрешительных документов на вырубку зеленых насаждений в Одессе. «Расценки» составляли от двух с половиной до пяти тысяч гривень за каждое дерево и куст", - сказано в сообщении.

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Оперативники спецслужбы задержали чиновниц в ресторане при получении от представителя одного из одесских санаториев взятки в размере трехсот тысяч гривень.

Отмечается, что открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Ранее экс-чиновник Харьковской ОГА погорел на взятке в $25 тысяч.