Власти выясняют обстоятельства массовой гибели рыбы в Молочном лимане

Министерство экологии и природных ресурсов совместно с правоохранительными органами выясняет обстоятельства массовой гибели рыбы в Молочном лимане.

Как сообщает пресс-служба Минприроды, по данным экоинспекторов, замор рыбы произошел в связи с отсутствием водообмена между Азовским морем и Молочным лиманом, который перестал функционировать из-за занесения его русла песком.

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявил, что в Украине нужно тщательно подходить к выбору исполнителей подрядных работ в природоохранной сфере, которая, как и здравоохранение, напрямую связана с качеством жизни людей.

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«Согласно предварительным выводам правоохранительных органов именно безответственность подрядчика (ООО «Техморгидрострой Николаев»), и халатное выполнение им условий договора стало причиной замора рыбы в промоине между Азовским морем и Молочным лиманом», - говорится в сообщении.

По поручению министра на территории канала работают специалисты Госэкоинспекции и ситуация находится под его личным контролем. Также работники НПП «Приазовский» совместно с представителями Нацгвардии и ГСЧС собственными силами осуществляют расчистку канала.

Отмечается, что в настоящее время совместными усилиями уже удалось соорудить дамбу, которая позволяет поднять уровень воды в канале для выхода рыбы в Азовское море.

В ведомстве отметили, что договор на проведение дноуглубления (расчистки) канала Молочный лиман - Азовское море с подрядчиком заключен Департаментом экологии и природных ресурсов Запорожской ОГА. В соответствии с календарным графиком, установленным договором, ООО «Техморгидрострой Николаев» в течение августа 2017 должно было выполнить 70% всех запланированных работ. Однако по предварительной информации, подрядчик не приступил к выполнению работ.

Мелитопольская прокуратура уже открыла уголовное производство.

Как сообщал УНИАН, в минувшие выходные в промоине Молочного лимана (Запорожская область) произошел массовый мор рыбы пеленгаса.

Согласно предварительным подсчетам, погибло более 10 тыс. особей рыбы массой 0,5-3 кг.

Ранее областные власти выделили более 1,3 млн грн на расчистку и углубление канала, который соединяет Молочный лиман и Азовское море. Тендер на проведение работ выиграла николаевская компания «Техморгидрострой Николаев».

Экологи говорят, что мор рыбы произошел из-за того, что каждую осень происходит заиление промоины и рыбе не хватает воды.

При этом председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль заявил, что бездействие компании-подрядчика привело к тому, что Запорожская область оказалась на грани экологической катастрофы.