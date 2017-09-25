В Коростенском районе Житомирской области варвары срезали 18 дубов (фото)

Сегодня ночью неизвестные варвары незаконно и нагло срубили 18 дубов в Ушомирском лесу на Житомирщине, возраст деревьев, вероятно, достигает 80-ти лет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Как отмечается в сообщении, эта незаконная рубка будет стоить государству почти 200 тысяч гривен.

"Деревья дуба были срублены рядом с новопостроенной лесной дорогой, в месте массового сбора грибов населением и оставлены на месте, что является примером невиданного нахальства лесонарушителей и вседозволенности ",- сказано в сообщении.

На место преступления была вызвана оперативная группа Коростенского горотдела Национальной полиции.

Лесоводы считают, что этот случай демонстрирует «месть» лесонарушителей за активизацию охраны лесов в последнее время.

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"Тень падает на одного из местных жителей, который накануне открыто угрожал лесоводам «неприятностями» за то, что они препятствовали его попыткам незаконных рубок",- отмечают в ведомстве.

Итак, Житомирское областное управление лесоохотничьего хозяйства в очередной раз обратилось к правоохранительным структурам области с просьбой тесного сотрудничества для сохранения леса. "Наши охранники леса – это профессионалы, которые умеют делать свою работу, однако, рейдовые бригады не имеют оружия, а ночью, осуществляя профилактические объезды и задерживая лесонарушителей, очень трудно надеяться на дипломатическое решение проблемы",- говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В целом же, за последние 8 месяцев этого года на Житомирщине зафиксирован 171 случай незаконных рубок, объем незаконно заготовленной древесины составляет 1 тыс. 511 кубических метров. Размер причиненного ущерба леса превышает 8,2 млн грн. 84 лица привлечены к административной ответственности, возбуждено 69 уголовных дел.