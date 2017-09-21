Активисты бьют тревогу: Днепр мелеет (фоторепортаж)
22:05, 21 сентября 2017Природные ресурсы
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В столичной акватории появилось 56 отмелей.
На середине Днепра можно просто стоять / Фото УНИАН
В Ассоциации рыболовов Украины заявили о том, что в столичной акватории появилось 56 отмелей, которые вскоре могут стать островами.
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"Потребительское отношение к реке привело к тому, что земснаряды работают не для блага реки и общества, убирая наносы, а только исходя из корыстных целей, добывая песок на продажу. В результате между мостом Метро и мостом Патона, на середине реки, стало настолько мелко, что из воды выглядывают «новые» острова", - говорится в заявлении активистов.
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