Активисты бьют тревогу: Днепр мелеет (фоторепортаж)

В Ассоциации рыболовов Украины заявили о том, что в столичной акватории появилось 56 отмелей, которые вскоре могут стать островами.

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"Потребительское отношение к реке привело к тому, что земснаряды работают не для блага реки и общества, убирая наносы, а только исходя из корыстных целей, добывая песок на продажу. В результате между мостом Метро и мостом Патона, на середине реки, стало настолько мелко, что из воды выглядывают «новые» острова", - говорится в заявлении активистов.