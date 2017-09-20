Журналисты заподозрили экологов Донецкой ОГА в махинациях с тендером на более 11 миллионов

Департамент экологии и природных ресурсов Донецкой ОГА провел тендер на реконструкцию в парке «Юбилейный» в пгт. Александровка Донецкой области. 14 августа по результатам открытых торгов с ООО «Юсс-Транзит» (г. Краматорск, Донецкая обл.) заключили договор подряда на выполнение работ по реконструкции парка на сумму 11,64 млн грн. Об этом со ссылкой на данные в системе «Прозорро» пишут «Гроші».

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Журналисты отметили несколько сомнительных моментов в этих торгах. Единственным конкурентом «Юсс-Транзит» на торгах было ООО «Крам-Металсервис» с предложением в 12,15 млн грн. В ходе электронного аукциона фирмы не сделали ни одного шага на понижение цены.

«Загруженные участниками в систему «Прозорро» документы свидетельствуют о том, что во время подготовки тендерных предложений между «Юсс-Транзит» и «Товар-Металсервис» могло происходить согласование участия в процедуре закупки. Так, заказчик требовал предоставить справки в свободной форме, содержащие информацию о наличии в штате работников соответствующей квалификации, а также информацию о наличии оборудования и материально – технической базы. Но произвольные справки обеих фирм оказались похожими по структуре и порядку изложения данных, содержащих аналогичные сокращения и орфографические ошибки, что может указывать на то, что они готовились одним человеком», - сказано в статье.

Также почти идентично выглядят гарантийные письма, которые подали обе фирмы.

«Крам-Металсервис» не предоставило обеспечения предложения в виде банковской гарантии, по закону в любом случае должно повлечь за собой отклонение предложения. Кроме этого, документы фирмы имеют многочисленные недостатки и несоответствия тендерной документации, например, отсутствующие страницы 4-6 Устава. Все это в совокупности может указывать на то, что фирма не имела реального намерения побеждать в торгах.

27 июня Департамент экологии и природных ресурсов Донецкой ОГА внес изменения в тендерной документации с реконструкции парка «Юбилейный», изложив ее в новой редакции. В частности, были изменены критерии оценки предложений – наряду с критерием «Цена» (70%) появилось требование привлечения к выполнению работ работников, которые зарегистрированы как временно перемещенные лица и проживающих на территории Донецкой области» (30%).

3 июля ООО «ЮСС-Транзит» заключило сразу 25 договоров гражданского правового характера на оказание услуг с физическими лицами, имеющими статус временно-перемещенных лиц, со сроком действия до 31.12.2017 г.

В расследовании отмечается, что победитель тендера «ЮСС-Транзит» зарегистрировано в Краматорске по улице Шкадинова, бы. 48, кв. 41. Учредителями общества являются жители Краматорска Юрий Криклий, который одновременно является его директором, и Людмила Криклий. Ранее в состав учредителей фирмы входили Александр Кучерук и Александр Белявский. По тому же адресу в Краматорске зарегистрировано ЧП «Димиант», оформленное на сына Криклия – Дмитрия, прописанного в общежитии Харьковского национального экономического университета. Контактный телефон ПП «Димиант» +380935524752 использует ООО «Б.Г.С.» (Днепр), владелицей которого является жительница Краматорска Вера Ганзера.

Больше родственных связей журналисты нашли у субподрядчика ООО «ЮСС-Транзит» - ООО «Строительная компания Крамгорстрой» (г. Краматорск). Участниками общества являются Александр Морозов, Станислав Русаненко и ООО ««Компания по управлению активами и администрированию пенсионных фондов Укрмашинвест». Принадлежит фирма Людмиле Ульященко и Елене Близнюк – невестке Анатолия Близнюка, экс-председателя Донецкой ОГА. Соучредителем раньше был Максим Ефимов, который сейчас является президентом ПАО «Энергомашспецсталь», где заместителем гендиректора является Сергей Близнюк, сын Анатолия Близнюка. Сейчас Ефимов – нардеп во фракции «БПП». Ульященко сейчас занимает в ПАО «Энергомашспецсталь» должность директора по экономическим вопросам.

Кроме того, отмечается, что директором и учредителем «Товар-Металсервис» (г. Барвенково, Харьковская обл. ) житель Краматорска Виктор Ребриков. Ранее местонахождения фирмы было зарегистрировано в Донецке по улице Воинская, 16а. Одновременно Ребриков совместно с Нинель Овчаренко является владельцем ООО «Металл-Сервис», которое он зарегистрировал по месту своего проживания в Краматорске.

"Закон Украины «О защите экономической конкуренции» совершение антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов, предусматривает штраф в размере до десяти процентов дохода (выручки) субъекта хозяйствования от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф", - напоминают авторы расследования.