В Черкасской области вторые сутки горят торфяники, пожар охватил почти 50 гектаров (видео)
12:02, 20 сентября 2017Природные ресурсы
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Пожарным катастрофически не хватает воды, рукава приходится прокладывать на несколько километров.
В Черкасской области вторые сутки горят торфяники
В Черкасской области вторые сутки горят торфяники. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Пожар уже охватил почти 50 гектаров, а едкий смог окутал городок Ирдынь. Пожарным катастрофически не хватает воды, рукава приходится прокладывать на несколько километров. Тушить торфяники крайне сложно, ведь вода испаряется, не добравшись огня - температура внутри торфа достигает тысячи градусов.
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