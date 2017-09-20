В Черкасской области вторые сутки горят торфяники, пожар охватил почти 50 гектаров (видео)

В Черкасской области вторые сутки горят торфяники. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пожар уже охватил почти 50 гектаров, а едкий смог окутал городок Ирдынь. Пожарным катастрофически не хватает воды, рукава приходится прокладывать на несколько километров. Тушить торфяники крайне сложно, ведь вода испаряется, не добравшись огня - температура внутри торфа достигает тысячи градусов.

Читайте такжеМасштабный лесной пожар на Николаевщине: полиция задержала двух подозреваемых в поджоге

Ранее в Одесской области выгорело более 10 га территории заповедника "Тузловские лиманы".