В Черниговской области леснику грозит до пяти лет тюрьмы за незаконную вырубку на 4 миллиона гривень

Прокуратура Черниговской области 16 сентября сообщила о подозрении работнику лесничества в служебной халатности, в результате чего нанесен ущерб интересам государства на сумму свыше 3,8 млн грн.

Читайте такжеВырубка леса в Украине достигает масштабов экологического бедствия (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, следственным отделом прокуратуры области сообщено о подозрении мастеру леса в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что привело к незаконной вырубке на территории государственного лесохозяйственного предприятия 441 дерева, в том числе особо ценных пород, чем нанесен ущерб государственным интересам на сумму свыше 3,8 млн грн.

Органом предварительного расследования такие действия работника лесхоза квалифицированы по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность), что наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и штрафом от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такового. Уголовное производство сначала расследовала полиция, а затем оно было передано в прокуратуру.

Сейчас осуществляются процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному производству.

Как сообщал УНИАН, недавно в Украине ужесточили ответственность за незаконную вырубку леса.