Экологи с помощью гигантской морской улитки хотят очистить Большой барьерный риф

Эксперты по охране окружающей среды заявляют, что гигантская морская улитка может быть использована для спасения Большого барьерного рифа, который страдает от загрязнений, передает радио Свобода. Сейчас продолжаются исследования по размножению тысяч видов.

Читайте такжеИсчезающий Большой Барьерный риф ежегодно приносит Австралии $4,8 миллиарда - экспертыВласти Австралии 18 сентября объявили о финансировании исследований по разведению редких улиток, чтобы те атаковали морских звезд, известных ученым как «терновый венец» из-за колючки на своей поверхности. Именно эти морские звезды считаются главным естественным врагом коралловых полипов, сильно размножившись, они могут полностью уничтожить риф.

Сейчас морские звезды очень распространеныв районе Большого барьерного рифа из-за загрязнения и стоков.

Большой барьерный риф, расположенный в Коралловом море у побережья австралийского штата Квинсленд. Он является крупнейшей в мире системой коралловых рифов и является экосистемой, которая внесена в список Всемирного наследия.

Исследование рифа, который простирается на 2300 км, показало, что за последние три десятилетия коралловый покров сократился вдвое, при чем на 42%, из-за нанесенного морскими звездами вреда.

В то же время, согласно исследованиям Австралийского института морских наук, морские звезды избегают районов, где обитает тихоокеанская морская улитка, также известная как гигантский тритон.

Исследование показало, что морские улитки едят шипы морской звезды, но количества этих улиток для уменьшения популяции «тернового венца» недостаточно.

Большой барьерный риф также страдает от обесцвечивания кораллов, вызванного потеплением температур моря, которое связывают с изменениями климата.