Украину вычеркнули из списка нарушителей Орхусской конвенции ООН - Минприроды

Украину вычеркнули из списка нарушителей Орхусской конвенции, поскольку она выполнила домашнее задание, приняв закон «Об оценке воздействия на окружающую среду». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины со ссылкой на заместителя министра Николая Кузьо.

По его словам, Комитет по соблюдению требований Орхусской конвенции проанализировал текст закона, принятого Верховной Радой и подписанного президентом, и пришел к выводу, что его положения полностью удовлетворяют все рекомендации решений в отношении Украины.

Об этом сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов, председатель украинской делегации Николай Кузе по итогам 6 Совещания Сторон Орхусской конвенции и 3 Совещания Сторон Протокола к ней о регистрах выбросов и перенесении загрязнителей, которые происходят в Черногории.

«Итак, решением совещания Сторон законодательство Украины признано соответствующим Конвенции, а Украина перешла в статус тех, кто успешно выполнил рекомендации Комитета по соблюдению Конвенции. Мы покинули список нарушителей», - отметил Кузьо.

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Кроме того, по его словам, по результатам шестого совещания Сторон Орхусской конвенции и третьего совещания Сторон Протокола представители украинской делегации вошли в руководящие органы Конвенции.

В ведомстве напомнили, что в свое время Украина была признана стороной, не соблюдающей Конвенцию в части наличия рамочного законодательства и прозрачных и четких процедур участия общественности в процессе принятия решений, касающихся окружающей среды.

Как известно, Орхусская конвенция - это конвенция Европейской экономической комиссии ООН о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Она получила название Орхусская по месту её подписания (Орхус, Дания, 23-25 июня 1998 года). Она вступила в силу 30 октября 2001. Украина подписала Орхусскую конвенцию 25 июня 1998, а Верховная Рада ратифицировала её 6 июля 1999 года.