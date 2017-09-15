Украину вычеркнули из списка нарушителей Орхусской конвенции ООН - Минприроды
Законодательство Украины признано таким, которое соответствует Конвенции.
Украину вычеркнули из списка нарушителей Орхусской конвенции, поскольку она выполнила домашнее задание, приняв закон «Об оценке воздействия на окружающую среду». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины со ссылкой на заместителя министра Николая Кузьо.
По его словам, Комитет по соблюдению требований Орхусской конвенции проанализировал текст закона, принятого Верховной Радой и подписанного президентом, и пришел к выводу, что его положения полностью удовлетворяют все рекомендации решений в отношении Украины.
Об этом сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов, председатель украинской делегации Николай Кузе по итогам 6 Совещания Сторон Орхусской конвенции и 3 Совещания Сторон Протокола к ней о регистрах выбросов и перенесении загрязнителей, которые происходят в Черногории.
«Итак, решением совещания Сторон законодательство Украины признано соответствующим Конвенции, а Украина перешла в статус тех, кто успешно выполнил рекомендации Комитета по соблюдению Конвенции. Мы покинули список нарушителей», - отметил Кузьо.
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Кроме того, по его словам, по результатам шестого совещания Сторон Орхусской конвенции и третьего совещания Сторон Протокола представители украинской делегации вошли в руководящие органы Конвенции.
В ведомстве напомнили, что в свое время Украина была признана стороной, не соблюдающей Конвенцию в части наличия рамочного законодательства и прозрачных и четких процедур участия общественности в процессе принятия решений, касающихся окружающей среды.
Как известно, Орхусская конвенция - это конвенция Европейской экономической комиссии ООН о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Она получила название Орхусская по месту её подписания (Орхус, Дания, 23-25 июня 1998 года). Она вступила в силу 30 октября 2001. Украина подписала Орхусскую конвенцию 25 июня 1998, а Верховная Рада ратифицировала её 6 июля 1999 года.