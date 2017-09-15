В Одессе нашествие медуз: они атакуют отдыхающих (видео)

На одесских пляжах отдыхающих нападают медузы-корнероты. Спасатели уже насчитали с десяток отдыхающих, который они ужалили.

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Правда, ожоги незначительные, поэтому люди даже за помощью к медикам не обращались, а самостоятельно промывали яд водой.

По словам ученых, этот вид медуз традиционно сотнями прибивает к побережью штормами.

Как сообщал УНИАН, западное побережье Крыма накрыло нашествие медуз. Ранее из оккупированного полуострова поступали сообщения об опасности массовой миграции азиатской перелетной саранчи.