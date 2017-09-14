Во Франции подростка будут судить за серию поджогов, которые уничтожили 300 гектаров леса

Во Франции 14-летний подросток признался в почти двух десятках поджогов, которые уничтожили 300 гектаров леса неподалеку от Марселя. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RFI.

Подростка из города Обань, недалеко от Марселя задержали во вторник, когда он пытался совершить очередной поджог. В пятницу парень предстанет перед судом, который должен предъявить ему обвинения.

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Задержанный признался, что совершил этим летом 18 поджогов в районе города Обань, в результате которых сгорело около 300 гектаров леса.

Он, в частности, признал вину в поджоге, в результате которого в августе сгорело 240 гектаров леса. Из-за этого масштабного возгорания остановилось движение поездов, несколько тысяч человек оказались заблокированными на вокзалах.

На юго-востоке Франции из-за пожаров этим летом сгорели тысячи гектаров леса. В конце августа взяли под стражу сорокалетнего мужчину по подозрению в 17 поджогах в департаменте Буш-дю-Рон.