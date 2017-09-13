На Херсонщине леса оказались под угрозой полного уничтожения из-за вредителей (видео)

На Херсонщине рукотворные леса атаковали личинки соснового пилильщика, которые питаются хвоей. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Эксперты объясняют: чем выше температура, тем лучше аппетит у личинок. В этом году погода для них была идеальной. Подобной личинки могут ждать в коконах в лесной подстилке до трех лет. Из коконов вылупляются мухи, разлетаются на десятки километров и оставляют новое потомство.

Начальник отдела надзора ГП "Херсонлесозащита" Анна Кохана рассказала, что ослабленный пильщиком лес заселяют вторичные вредители – стволовые, которые ведут насаждения к полному уничтожению.

Если посадки засохнут, нужно будет проводить санитарную рубку.

Эти деревья еще можно спасти специальными химикатами, которые будут стоить чуть больше миллиона гривень.

"Мы либо потеряем леса на Юге и Востоке, совсем потеряем, или должны финансировать это из госбюджета", - объясняет заместитель председателя Гослесагентства Владимир Бондарь.

В этих регионах леса преимущественно рукотворные, поэтому естественных врагов у вредителей нет. Только на Херсонщине таких обреченных сосен 18 тысяч гектаров.