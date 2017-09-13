Из-за вандалов вода позеленела не только в фонтанах, но и в реке Лыбидь (видео)
09:18, 13 сентября 2017Природные ресурсы
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Коммунальщики могут досрочно прекратить работу фонтанов.
Вода в реке стала зеленой / Скриншот
Вчера, 12 сентября, вода в фонтанах в центре столицы – на Майдане Незалежности и Подоле – стала ярко-зеленого цвета.
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Хозяйничать возле фонтанов коммунальщикам пришлось целый день - сначала слили воду, вымыли чаши фонтанов, а потом запустить их снова, говорится в сюжете программы ТСН.Утро.
Почти одновременно позеленела и вода в реке Лыбидь. В соцсетях появились видео.
Как сообщалось, на выходных аналогичная судьба постигла фонтаны на Майдане Независимости. Чем именно закрасили воду, коммунальщики не говорят. И не исключают, что столичные фонтаны могут выключить ранее конца сентября, если хулиганы не успокоятся.
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