На Львовщине создадут еще один национальный природный парк

Общественность поддержала идею создания национального природного парка «Бойковщина» на территории Турковского района Львовской области ориентировочной площадью 16 тыс. га. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной госадминистрации (ОГА).

Читайте такжеВо Львовской области взялись за расчистку русел малых рекИ.о. директора департамента экологии и природных ресурсов Львовской ОГА Андрей Сенюк рассказал, что данная территория характеризуется высоким уровнем биоразнообразия, в частности на территории произрастает более 750 видов сосудистых растений, из которых почти 50 редкие и подлежащие охране. Свыше 30 видов, произрастающих в парке, занесены в Красную книгу Украины. В отдаленных местах Карпат встречаются бурый медведь, волк, рысь, дикий кот. Наличие памятников истории и культуры добавляет перспективности территории для развития рекреации и туризма, что имеет важное значение для улучшения социально-экономической ситуации в регионе. Особое бальнеологическое значение источников уникальных минеральных вод, в частности, в Розлуче.

Создание НПП «Бойковщина» обеспечит сохранение ценных природных и историко-культурных комплексов и объектов, создание условий для организованного туризма, отдыха, проведения научных исследований природных комплексов и их изменений в условиях рекреационного использования, проведение экологической образовательно-воспитательной работы.

Участники Комиссии экологии и природных ресурсов при ОГА большинством голосов поддержали идею создания НПП «Бойковщина».