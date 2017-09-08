В Одесской области выгорело более 10 га территории заповедника "Тузловские лиманы"

В Одесской области выгорело более 10 га территории национального природного парка «Тузловские лиманы». Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Facebook сообщил директор парка Иван Русев.

Читайте такжеБраконьеры для "выкуривания зверей" устроили пожар в национальном парке "Тузловские лиманы" (фото)«Вандалы спилили информационные щиты парка, установленные за благотворительные деньги. Пожар полыхал на песчаной пересыпи нацпарка почти сутки. Попытки тушения пожара силами службы государственной охраны нацпарка не дали успеха. Пожарные туда физически добраться не могут, а противопожарной техники у нас никакой нет», - написал Русев.

Директор парка подчеркивает, что уничтожено более 10 га ценных природных территорий в зоне регулируемой рекреации заповедника, а также места отдыха и кормления тысяч мигрирующих птиц и насекомых. Второй очаг возгорания - в районе села Трихатки, по словам Русева, удалось потушить благодаря оперативной деятельности мастера нацпарка Евгении Чередюк и сил ГСЧС, которые оперативно прибыли на ее вызов.

«Тут сгорело до 1 га водно-болотной растительности», - отметил Русев.

Обращение в полицию для поиска подозреваемых, совершивших поджог, он считает бессмысленным и бесперспективным. По мнению директора парка, полиция саботирует расследование правонарушений, совершаемых на территории «Тузловских лиманов» в связи с заинтересованностью отдельных чиновников и бывших правоохранителей.

В то же время, руководство нацпарка направило соответствующую оперативную информацию в Министерство экологии и природных ресурсов и начало собственное расследование.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября директор национального природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев заявил о том, что на территории заповедника браконьеры с целью вылова рыбы незаконно перекрывают прорву (промытое русло), соединяющую Черное море с Тузловскими лиманами.

В начале августа Русев, у которого ранее неоднократно были конфликты с браконьерами, заявил, что принял решение уйти в отставку. Впоследствии он заявлял, что решил остаться на должности.

Справка УНИАН. «Тузловские лиманы» — национальный природный парк, расположенный на территории Татарубнарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.