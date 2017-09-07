В более чем 80% водопроводной воды в мире содержится пластик - исследование

В 83% водопроводной воды в мире содержатся частицы пластика. Такие данные обнародовала американская некоммерческая медиаорганизациям Orb Media, сообщает Deutsche Welle.

В рамках исследования ученые исследовали более 150 образцов воды из-под крана из 14 стран мира.

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Согласно докладу Orb Media, высокий уровень загрязнения показала вода из США, где пластик был найден в 94,4% проб воды, самый низкий - в европейских странах - 72%.

В Ливане содержание пластиковых волокон в образцах воды составлял 94%, в Индии - 82%, в Уганде - 81%, в Индонезии - 76%, в Эквадоре - 75%.

Частицы пластика были обнаружены даже в образцах из здания Конгресса США, штаб-квартиры Управления по охране окружающей среды США и Trump Tower. Микрочастицы пластика нашли даже в бутилированной воде.

Одна из авторов исследования, профессор химии в университете штата Нью-Йорк Шерри Мейсон заявила, что люди потребляют пластик в воде, пиве, соках.

Речь идет о маленьких, размером менее 5 миллиметров, кусочках пластика, которые в результате утилизации обычного и промышленного мусора попадают в большие и маленькие водоемы - от океана и до ручью, а из них - в водопроводы.

"Ученые говорят, что они не знают, как эти частицы пластика попадают в наши краны и какой риск для здоровья это может представлять. Но пластик поглощает токсичные химические вещества из морской среды, а затем выделяет их, когда их съедают рыбы или млекопитающие", - отметила глава Orb Media Милли Бингем.

По ее словам, результаты исследования вызывают тревогу, однако есть надежда, что это побуждает ученых к проведению исследований, посвященных влиянию частиц пластика на здоровье человека.