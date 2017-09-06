В Одесской области нашли живые "Крылья ангела" (фото, видео)

16:01, 06 сентября 2017
Природные ресурсы
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Места обитания этих моллюсков можно увидеть на видеролике, опубликованном Русевым.

Найдены

Ученые обнаружили в морской акватории НПП "Тузловские лиманы" обширные места обитания живых редких и уникальных моллюсков - "Крыльев ангела". Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель парка Иван Русев.

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Этот экзотический морской обитатель является своего рода "часовым" – то есть, тем морским организмом, кто первым реагируют на загрязнение Черного моря.

Найдены

Как сообщал УНИАН, в Одесской области на территории национального природного парка (НПП) "Тузловские лиманы" обнаружены останки крупного древнего животного.

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Теги: #крылья ангела#моллюски в Одесской области