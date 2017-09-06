В Одесской области нашли живые "Крылья ангела" (фото, видео)

Ученые обнаружили в морской акватории НПП "Тузловские лиманы" обширные места обитания живых редких и уникальных моллюсков - "Крыльев ангела". Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель парка Иван Русев.

Читайте такжеВ Одессе открыли памятник моллюску в виде крыльев

Этот экзотический морской обитатель является своего рода "часовым" – то есть, тем морским организмом, кто первым реагируют на загрязнение Черного моря.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области на территории национального природного парка (НПП) "Тузловские лиманы" обнаружены останки крупного древнего животного.