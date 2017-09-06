В Черкасской области ГЭС обвиняют в обезвоживании реки (видео)

Жители Черной Каменки обвиняют гидроэнергетиков в снижении уровня воды в реке Горный Тикич. Из-за засухи в своих колодцах они даже готовы пикетировать Юрпильскую ГЭС, работу которой возобновили три года назад. Гидроэнергетики из-за маловодия сейчас и сами простаивают и кивают на зарыблены пруды вдоль реки.