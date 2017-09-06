В Черкасской области ГЭС обвиняют в обезвоживании реки (видео)

01:50, 06 сентября 2017
Природные ресурсы
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Жители Черной Каменки обвиняют гидроэнергетиков в снижении уровня воды в реке Горный Тикич.

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Жители Черной Каменки обвиняют гидроэнергетиков в снижении уровня воды в реке Горный Тикич. Из-за засухи в своих колодцах они даже готовы пикетировать Юрпильскую ГЭС, работу которой возобновили три года назад. Гидроэнергетики из-за маловодия сейчас и сами простаивают и кивают на зарыблены пруды вдоль реки.

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