В краны киевских квартир попадает вода, которую столичные автомойки сливают в Днепр - эксперты

Столичные автомойки сбрасывают отходы своей работы в ливневки, по которым грязная вода, насыщенная химическими моющими средствами, минуя очистные сооружения, попадает в Днепр. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации рыболовов Украины.

Читайте такжеВодяной орех может уничтожить запасы рыбы в ДнепреВ сообщении отмечается, что в столице работает 2726 официальных автомоек. "По документам многие мойки используют замкнутый цикл водоциркуляции. При строительстве под ними должны быть построены резервуары. В первом резервуаре грязная вода отстаивается (образовавшийся ил специальные машины должны вывозить на утилизацию). А во второй емкости уже происходит доочистка отстоявшейся воды. Затем она вновь используется для мойки машин", - пояснили в ассоциации.

Там утверждают, что проверить выполнение этих условий просто: проверяющим структурам нужно убедиться откуда берется вода для работы мойки - если она берется из водопровода или скважины, то значит замкнутого цикла на автомойке нет; нужно проверить журнал фиксации вывоза отстоянного ила – если его нет, то это значит, что мойка сливает грязную воду в ливневки.

В сообщении говорится, что даже если вода после мойки машин скидывается в канализацию, то все равно фосфаты беспрепятственно попадают в Днепр, так как очистные сооружения их "не видят".

"На этом «путешествие» фосфатов не заканчивается. При заборе питьевой воды устаревшие очистные сооружения не читают формулу фосфатов, пропуская их, и поэтому они беспрепятственно попадают в краны наших квартир. Мы пьем воду разбавленную отходами с автомоек… Но если в водоемах фосфаты вызывают цветение водорослей, то попадая в человеческий организм, они провоцируют онкологические заболевания", - отмечается в сообщении.