Всемирная неделя воды: экологи "поздравили" шокирующей статистикой (видео)

На планете продолжается Всемирная неделя воды. Представители ЮНИСЕФ рассказали, какая угроза нависла над одним из важнейших природных ресурсов. Из всего количества воды на планете лишь 3% является пресной. С каждым годом ее количество уменьшается, виной тому – индустриализация, глобальный рост населения и изменения климата.

25% людей, живущих в зонах военных конфликтов, страдают от дефицита воды. 1 миллиард людей до сих пор не имеют доступа к чистой и безопасной питьевой воды. 30 миллионов человек в Нигерии, Сомали, Южном Судане и Йемене страдают от жажды, 14,6 миллионов из них – дети.

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Ежегодно от болезней, передающихся водой, умирают более 5 миллионов человек. Это в 10 раз больше убитых в войнах. По прогнозам экологов, почти половина населения мира почувствует острый дефицит воды к 2030 году.