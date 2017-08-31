В общине на Житомирщине за средства ГФРР начали строить станцию обезжелезивания питьевой воды

В общине на Житомирщине за средства ГФРР начали строительство станции обезжелезивания питьевой воды. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в Краснопольской объединенной территориальной общине в Чудновском районе, начали строительство станции обезжелезивания питьевой воды и водопроводных сетей в селе Стетковцы и строительство водопровода в селе Краснополь. Эти проекты реализуются в 2017 году за средства Государственного фонда регионального развития и местного бюджета. Об этом сообщил председатель Краснопольской общины Иван Патей.

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Эти проекты входят в 33 проектов ГФРР, которые реализуются в этом году на Житомирщине и председатель ОГА Игорь Гундич держит на личном контроле.

По словам председателя ОТО, в селе Краснополь начаты работы к строительству водопровода, протяженность которого более 21 км, что позволит охватить весь поселок. За средства общины закуплены полиэтиленовые трубы. Сейчас здесь работает техника и бригада, которые осуществляют подготовительные работы для укладки труб.

Общая стоимость реализации проекта составляет 2 млн 644,5 тыс.грн. Из них 30% – 793 тыс. 364 грн – софинансирует бюджет общины, 1 млн 851,2 тыс. грн – средства ГФРР.

Также Патей отмечает, что за средства объединенной общины уже закуплена станция для обезжелезивания питьевой воды и водопроводных сетей в селе Стетковцы Чудновского района. Проводится необходимые подготовительные работы для ее установки.

Такие автоматизированные станции обезжелезивания и очистки воды предназначены для удаления железа, марганца, сероводорода и взвешенных веществ из воды, используемой в хозяйственно-бытовых и питьевых целях. Стоимость реализации проекта 1 млн 352,594 тыс. грн