В Украине ужесточили ответственность за незаконную вырубку леса

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон об усилении ответственности за незаконную вырубку леса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно охраны лесов согласно Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат" был принят Верховной Радой 23 мая.

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"Реализация Закона будет способствовать сохранению природных ценностей европейского значения, в частности лесов, в рамках выполнения требований Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат", - говорится в сообщении.

Документ дает определение таких понятий, как "естественные леса", "пралеса", "квазипралеса" и устанавливает особый правовой режим их сохранения и охраны.

"Законом, в частности, запрещаются все виды рубок, строительство сооружений, прокладка дорог, выпас скота, промышленная заготовка недревесинных лесных продуктов, проезд транспортных средств (кроме дорог общего пользования и службы лесной охраны)", - отмечается в сообщении.

Также вводится административная ответственность за нарушение требований охраны естественных лесов, пралесов, квазипралесов. Соответствующие изменения внесены в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Лесной кодекс Украины и Закон Украины "О природно-заповедном фонде".

Кроме того, Законом внесены изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за незаконную вырубку деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, в заповедниках или на территориях и объектах природно-заповедного фонда.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Верховная Рада приняла закон о защите многовековых лесов - пралесов и усилении ответственности за рубку таких деревьев.

Экологи неоднократно призывали Верховную Раду принять закон о защите пралесов от вырубки, поскольку они формируют уникальную экосистему, где обитают редкие виды животных.

Пралеса - это древний лес, который не был изменен под влиянием человека. Пралеса формировались в режиме полной неприкосновенности со стороны человека. В Европе они составляют 0,02% всех лесов, в Украине - 0,24% всех лесов.