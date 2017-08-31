В джунглях Амазонки открыли почти 400 новых видов животных и растений

В 2014 и 2015 годах исследователи открыли 381 новый вид растений и животных в джунглях Амазонки. Об этом сообщили представители Всемирного фонда дикой природы (WWF) в бразильском Сан-Паулу, передает "Немецкая волна". В частности, речь идет об открытии 216 новых видов растений, 93 вида рыб, 32 видов амфибий, 19 видов рептилий и 18 новых видов млекопитающих. "Мы до сих пор имеем пробелы в знаниях об Амазонке", - заявил Фернандо Паим из бразильского "Института Мамирауа".

Читайте такжеБассейну Амазонки предрекли скорое уничтожениеВсего в этом регионе за последние 17 лет было выявлено около 2 тыс. новых видов. Собирать данные о животных исследователям помогает местное население.

WWF использовал данные исследования для того, чтобы привлечь внимание общественности к горно-добывающему проекту, который правительство Бразилии планирует реализовать именно в районе, где открыли новые виды рыб. Одновременно с представлением новых открытий суд в столице Бразилии сделал вывод, что правительственное решение должно пройти одобрение парламента.

Джунгли Амазонки считаются зоной с наибольшим уровнем биоразнообразия в мире. 60% территории региона приходятся на Бразилию. Около пятой части площадей тропических лесов потеряна из-за вырубки. Ученые боятся, что еще большие территории могут быть потеряны из-за глобального климатического изменения.