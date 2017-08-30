В Сумах озеро окрасилось в розовый цвет (видео)

В Сумах озеро внезапно окрасилось в розовый цвет. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Это изрядно озадачило местных жителей. Люди просят проверить качество воды и оценить ее опасность. Специалисты рассказывают, водоемы вокруг детского парка меняют цвет не впервые.

Это происходит дважды в год. Особенно ярким озеро становится в солнечную погоду. Каковы причины такой окраски - до сих пор неизвестно.

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Кое-кто подозревает, что кто-то намеренно подкрашивает воду в такой необычный цвет.

Однако экологи считают, что это происходит из-за какого-то сезонного фактора, а именно цветения сине-зеленых водорослей.

Также никаких вредных веществ в озере они не виявивили.