В Одесской области будут восстанавливать аварийную дамбу на Дунае

В Одесской области будут принимать меры по восстановлению защитных сооружений вдоль Дуная, которые находятся в аварийном состоянии. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской облгосадминистрации, проблема аварийного состояния дамбы на Дунае была рассмотрена 29 августа во время заседания коллегии ОГА.

Читайте такжеВ развитие морпортов в этом году планируется вложить более 3 миллиардов гривень - АМПУ«Сейчас несколько участков дамбы находятся в аварийном состоянии. В случае паводка под угрозой – 33 населенных пункта, автодороги и сельхозугодия. Общая площадь возможного затопления – 80 тыс. га территории», - акцентировали в пресс-службе.

В ОГА пояснили, что защитные сооружения на Дунае строились еще в 30-50-х гг. прошлого века по упрощенному проекту. В основном, это земляная насыпь, которая со временем начала проседать. Сейчас из 225 км дамбы 115 км надо укреплять, а из 13 шлюзов-регуляторов – половина нуждается в ремонте.

Последний раз средства на реконструкцию сооружений выделяли из государственного бюджета более 4 лет назад.

По словам директора ГП «Одесская объединенная дирекция строительства водохозяйственных объектов» Георгия Бузияна, в настоящее время не ведется даже текущий уход за сооружениями из-за чего происходит интенсивное разрушение дамбы на 108 км - возле села Матроска Измаильского района, 101-105 км - возле города Измаил.

«Сейчас в критическом состоянии находится шлюз-регулятор, который решает судьбу озера Ялпуг и питьевого водозабора Болграда», - подчеркнул Бузиян.

По приблизительным подсчетам для полного восстановление защитных сооружений Дуная необходимо 790 млн грн.

«Готовьте расчеты, что вам нужно, чтобы решить проблему. Чтобы у меня были материалы и обращения для разговора, в том числе с центральными органами власти. И особенно готовьте информацию о возможных последствиях, которые будут, если этой проблемой не заниматься. Потому что может быть катастрофа», - отметил Степанов.