Во Львовской области взялись за расчистку русел малых рек

В Дрогобычском районе проводят природоохранные мероприятия, направленные на расчистку и улучшения экологического состояния рек, сообщает ZIK.

Работы по расчистке русел рек проводятся в с. Солонско, Болехивцы. Их выполняет Дрогобычское управление водного хозяйства.

В частности, на очистку реки Рипчанка из областного фонда ООПС предусмотрели 150 тысяч гривен. В настоящее время освоено 109 тысяч гривен. Работы близятся к завершению. Осталось провести разравнивание отвалов.

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Начата также расчистку русла р. Солоница в Болехивцах.

«Отрадно, что подрядчик отреагировал на просьбу общин и своевременно взялся за расчистку рек, – отметил депутат Львовского областного совета от Дрогобыччины Михаил Задорожный. – Потому что в прошлом году с выполнением работ вошли в зиму, поэтому не весь запланированный объем удалось выполнить, и надлежащее качество трудно было обеспечить».

Расчистка рек обеспечивает улучшение их экологического состояния, увеличение пропускной способности русел, предотвращает подтопление усадеб граждан, сельскохозяйственных угодий.