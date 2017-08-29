В Одессе началась международная научная экспедиция по исследованию экологии Черного моря

Из Одессы в рамках международного проекта EMBLAS-II стартовала научная экспедиция по исследованию экологии Черного моря, определению степени и ареалов его загрязнения, влияния загрязняющих веществ на состояние популяций морских млекопитающих, в частности, дельфинов.

Читайте такжеБолее 70% площади дна Черного моря соответствует экологическим нормам - СемеракКак сообщила УНИАН представитель проекта Елена Марушевская, экспедиция в составе 25 человек на борту судна MARE NIGRUM (флаг Румынии) отбыла от одного из причалов Одесского морского порта вечером 28 августа, а научная работа началась во вторник, 29 августа.

Маршрут судна пролегает через открытое море в Батуми (Грузия). Потом пройдет вдоль побережья Грузии, вернется в Одессу другим путем, затем отбудет в Констанцу (Румыния), откуда оно и прибыло в украинский порт.

«По дороге эксперты отбирают пробы, в частности, донных отложений на глубине 2 км, бактерий, мусора, морских млекопитающих и пр. Будут сделаны исследования как минимум тысячи параметров на новейшем оборудовании. Например, под судном находится своего рода сорбент, через который прокачивается вода. Все загрязняющие вещества, как на мочалке, остаются на этом сорбенте. Это – как одна большая проба всего Черного моря», - рассказала Марушевская.

Она отметила, что впервые будет проведено экологическое ДНК и другие уникальные исследования. В частности, при исследовании остатков жизнедеятельности (экскрементов, чешуи и пр.) ученые изучат обитателей Черного моря, которых люди не видят в силу ряда особенностей этих организмов.

Также при помощи автоматического сканера экологи исследуют плавучий мусор, чтобы разобраться, какой является самым опасным и способно ли Черное море самоочищаться.

Планируется, что предварительные результаты работы экспедиции станут известны в октябре.

По данным представителя проекта, который финансируется ЕС, стоимость экспедиции, включая проведение исследований и соответствующих лабораторных анализов, составляет порядка 500 тыс. евро.

Как отметил директор Украинского научно-исследовательского центра экологии моря (УкрНЦЭМ) Виктор Коморин, экологи возлагают большие надежды на эту экспедицию, которая является второй, проводимой при поддержке ЕС в рамках вышеназванного проекта. По его словам, задача экспедиции - с применением европейских методик оценить экосостояние морских глубин.

Он подчеркнул, что бассейн рек, которые впадают в Черное море, в несколько раз больше зеркала моря. Именно из рек в него попадают все промышленные и другие отходы жизнедеятельности человека.

«Плюс глобальное изменение климата. Одна из задач экспедиции – выяснить, насколько человек и природные факторы влияют на состояние моря. Не менее важная задача - исследование мусора не только на поверхности моря, но и микропластика, находящегося в донных отложениях. Благодаря проекту EMBLAS у нас есть возможность исследовать все Черное море - от Одессы до Батуми и понять, в каком состоянии оно находится», - отметил Коморин.

В ходе экспедиции будет пройдено около 1,7 тыс. миль (более 3 тыс. км), отобрано более тысячи проб воды и донных отложений.

Справка УНИАН. Совместные Черноморские исследования проводятся в рамках проекта «Совершенствование экологического мониторинга Черного моря» (EMBLAS II). Проект финансируется совместно Европейским Союзом и Программой развития ООН, общий бюджет проекта составляет почти 2,724 млн евро. Реализация проекта началась 1 апреля 2014 года и завершится 31 мая 2018 года. Общей целью проекта является содействие сохранению природной среды Черного моря.