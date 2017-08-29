В Николаеве волонтеры бьют тревогу: городские власти собираются убить 5 тысяч бездомных кошек и собак

Украинские зоозащитники, волонтеры и неравнодушные граждане обратились к мэру города Николаев с просьбой не допустить массовых казней животных. Об этом пишет ТСН.

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Издание отмечает, что в Николаеве на заседание сессии городского совета выносятся предложения относительно изменений к "Программе обращения с собаками и котами на территории города Николаева на 2013-2017 гг". Проектом данного решения предлагается применение массовой эвтаназии уличных животных в связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией.

"Массовая эвтаназия бездомных животных в Николаеве полностью перечеркивает все наши усилия, которые были нацелены на гуманное решение проблемы регулирования численности уличных животных", - заявил эксперт Animal-id info RU Виктор Копач.

В 2017 году в городе насчитали 4900 бездомных животных. В 2016 году количество животных была значительно выше – 7400 особей.

"Массовая эвтаназия как метод регулирования сокращение численности безнадзорных животных в Украине может быть применена лишь в виде исключения, – подчеркивает Марина Суркова, вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины.

Журналисты подчеркивают, что согласно статье 16 ЗУ "О защите животных от жестоко обращения", "регулирование численности диких животных и животных, которые не содержатся человеком, но находятся в условиях, полностью или частично создаваемых деятельностью человека, осуществляется методами биостерилизации или биологически обоснованными методами, а в случае невозможности их применения - методами эвтаназии".

"Массовая эвтаназия животных является частью позорного зоореалистичного движения, который является опасным и разрушительным для общества", – говорит координатор зоозащитного направления Национального экологического центра Украины Наталья Вишневская.

Массовая эвтаназия животных как метод регулирования безнадзорных животных запрещена на национальном уровне в Польше, Германии, Австрии, Португалии, Италии, Греции, Норвегии.

Примером эффективного использования гуманных методов регулирования численности уличных животных является львовский, житомирский, черкасский, киевский, днепровский, чернобыльский опыт.