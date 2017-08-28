Ученые собираются спасти Черное море от мусора

Спасти Черное море собираются украинские и грузинские ученые в рамках программы EMBLAS ("Экологический мониторинг Черного моря"). Основные задачи экспертов – это наблюдение за морским мусором, который находится не только на поверхности воды, но и на донном отложении, передает 7 канал.

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Также исследователи изучат сероводородный слой. За последний год его уровень резко изменился.

Стартует экспедиция 28 августа 2017 года и продлится 12 суток. Плавучий исследовательский центр отправится из Одессы, а пришвартуется в Батуми.

Благодаря экспертной оценке полученных проб, у ученых появится информация о природе изменений Черного моря.

Ранее УНИАН сообщал, что в пригородной Крыжановке, Одесской области, прямо на пляжах массово гниют водоросли.