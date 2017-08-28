Украина и Беларусь рассматривают возможность создания трансграничного пространства в зоне отчуждения

Украинские и белорусские специалисты рассматривают возможность создания трансграничного пространства для проведения совместных исследований в зоне отчуждения. Об этом шла речь на региональном семинаре МАГАТЭ, проходившем в Республике Беларусь, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Украины.

Читайте такжеЖурналисты показали первый хостел в Чернобыле (видео)

«Каждая из стран-участниц представила свой национальный опыт, ведь миссия этого семинара заключается в возможности найти решение собственных актуальных проблем в практике страны-партнера. Так, например, коллеги отметили наши успехи в информировании, но нам еще есть чему поучиться», - отмечает Олег Насвит, первый заместитель Председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ДАЗВ), который возглавлял украинскую делегацию.

Участники семинара посетили Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, где расположена научная лаборатория, предназначенная для исследования флоры и фауны белорусской зоны отчуждения.

«Вместе с белорусскими коллегами мы рассмотрели возможность создания трансграничного пространства, который объединил бы наши заповедники для совместных научных исследований и проведения противопожарных мероприятий. Надеемся, эта идея будет поддержана высшим руководством», - сообщает и.о. директора Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Тарас Мельничук.

Также в рамках семинара представители Государственного агентства по управлению зоной отчуждения ознакомились с работой школьного информационно-методического кабинета «Радиационная безопасность и основы безопасности жизнедеятельности», где школьники учатся измерять уровень радиации в пищевых продуктах и других предметах. Это помогает им избежать ложного представления о том, что такое радиация и как она влияет на человека и окружающую среду.