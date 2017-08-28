Одесский эколог запутался в браконьерских сетях, как дельфины, и чуть не погиб

Одесский эколог и общественный активист Владислав Балинский едва не стал жертвой несчастного случая - он нырял в море и запутался в браконьерских сетях на курорте Лебедевка Татарбунарского района.

Читайте такжеПограничники задержали 3 браконьеров и обнаружили около 100 ловушекПо словам эколога, его заметили отдыхающие, подплыли к нему на гидроцикле и освободили от сетей.

Хотя, сети предназначались не для людей, однако их расположение недалеко от берега ужасает, отмечает эколог.

В районе курорта Лебедевка в Татарбунарском районе Одесской области недалеко от заповедника «Тузловские лиманы», в сетях гибнут десятки дельфинов.

"Конечно, без ножа я больше в воду не зайду, но за всю мою двадцатилетнюю практику, сети в море мне попадались всего несколько раз", - подчеркнул он.

"Браконьеры обнаглели настолько, что ставят свои сети прямо напротив пляжа в нескольких сотнях метров от берега. Так ныряя там две недели назад, я попал головой в одну из таких браконьерских сетей на калкана, запутался и чуть не утонул. Спасибо отдыхающим, которые в бинокль заметили, что я слишком долго нахожусь на одном и том же месте, подошли на гидроцикле и оказали мне помощь", - написал Балинский на своей страничке в Facebook .