В Харькове полиция задержала несовершеннолетних, вырубавших лес (фото)

14:45, 25 августа 2017
Природные ресурсы
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В Харькове патрульные задержали граждан, причастных к незаконной вырубке леса.

Партрульная полиция Харькова

Патрульные полицейские получили вызов на улицу Деревянко. Заявитель сообщал, что трое неизвестных пилят деревья и грузят их в автомобиль, рассказали в патрульной полиции Харькова.

Читайте такжеНа Житомирщине преступной группе сообщено о подозрении в незаконной вырубке леса"Оперативно прибыв по указанному адресу, правоохранители увидели автомобиль марки "Газель", за рулем которого находился 61-летний мужчина, и двух 17-летних ребят. В машине находились спиленные деревья. Документов, удостоверяющих законность вырубки леса, граждане не имели. Также, неподалеку от грузовика патрульные обнаружили место вырубки деревьев", - рассказали полицейские.

Партрульная полиция Харькова

Для выяснения всех обстоятельств происшествия полицейские вызвали на место следственно-оперативная группа.

Как удалось установить правоохранителям, один из задержанных мужчин ранее уже был участником незаконной вырубки леса. Сейчас ведутся следственные действия.

Партрульная полиция Харькова

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Теги: #вырубка леса харькове#незаконная вырубка леса