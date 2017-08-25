В Харькове полиция задержала несовершеннолетних, вырубавших лес (фото)

Патрульные полицейские получили вызов на улицу Деревянко. Заявитель сообщал, что трое неизвестных пилят деревья и грузят их в автомобиль, рассказали в патрульной полиции Харькова.

Читайте такжеНа Житомирщине преступной группе сообщено о подозрении в незаконной вырубке леса"Оперативно прибыв по указанному адресу, правоохранители увидели автомобиль марки "Газель", за рулем которого находился 61-летний мужчина, и двух 17-летних ребят. В машине находились спиленные деревья. Документов, удостоверяющих законность вырубки леса, граждане не имели. Также, неподалеку от грузовика патрульные обнаружили место вырубки деревьев", - рассказали полицейские.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия полицейские вызвали на место следственно-оперативная группа.

Как удалось установить правоохранителям, один из задержанных мужчин ранее уже был участником незаконной вырубки леса. Сейчас ведутся следственные действия.