Масштабные лесные пожары на Житомирщине, Луганщине и Днепропетровщине локализовали

Масштабные лесные пожары на Житомирщине, Луганщине и Днепропетровщине локализованы.

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, пожар площадью около 120 га, который возник 20 августа вблизи с. Копище Олевского района Житомирской области на территории Полесского природного заповедника», был локализован вечером 21 августа. По состоянию на 7.00 открытого горения не наблюдается, осуществляется проливание отдельных очагов тления. К ликвидации пожара привлечены 43 ед. тех. и 229 человек, два самолета АН-32П и вертолет МИ-8.

Также спасатели продолжают тушить пожар вблизи с. Малиновое (зона разграничения) Станично-Луганского района, что возник отдельными очагами 21 августа на площади около 150 га (из них 120 га верхового). Тушение пожара осложняется из-за порывов ветра и минирования территории. К тушению пожара привлечено 240 человек, 36 ед. пожарной и спецтехники.

Кроме того, продолжается тушение отдельных очагов возгорания хвойной подстилки и поваленных деревьев в урочище «Павлоградские пески» на Днепропетровщине. Пожар возник 21 августа двумя очагами площадью около 40 га (из них 10 га верховая) и 30 га (из них 10 верховая). Вчера вечером огонь был локализован. К тушению пожара привлечены 178 человек, 18 ед. пожарной и специальной техники, самолет АН-32П.