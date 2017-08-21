СМИ: Россия столкнулась с масштабной экологической катастрофой после Олимпиады в Сочи

Россия столкнулась с масштабной экологической катастрофой: в Краснодарском крае и Адыгее погибли реликтовые самшитовые леса.

Вид, переживший ледниковый период, почти полностью уничтожен бабочкой огневкой — вредителем, занесенным в растениях, которые были закуплены в 2012 году в Италии для сочинской Олимпиады, пишет "Коммерсант".

Читайте такжеЭкологическая ситуация на Донбассе остается проблемной, рассматриваем несколько проектов по водоснабжению региона - Зубко

Экологи утверждают: огневку можно было остановить несколько лет назад, но «ведомства перекладывали ответственность друг на друга».

Сейчас речь идет уже лишь о попытке спасения вида - Минприроды собирается создать питомник для выращивания самшита, чтобы когда-нибудь попробовать снова высадить его в природе.

Самшит колхидский (Buxus colchica) - реликтовое растение, которое 1,8 млн лет назад сумело пережить последний ледниковый период. В дикой природе леса-самшитники сохранились лишь на Кавказе - в России, Абхазии, Грузии, также растение встречается на горных участках черноморского побережья Турции. Самшитники тысячелетиями выполняли важную функцию: теплые влажные леса участвовали в регулировании водного баланса, а корневая система скрепляла почву каменистых ущелий, предотвращая оползни. В конце XIX века самшитники вырубались ради ценной древесины, позже вид внесли в Красную книгу и он начал восстанавливаться.

При подготовке к сочинской Олимпиаде 2014 года значительная часть инфраструктуры была возведена на особо охраняемых территориях (ООПТ), напоминает директор «WWF России» Игорь Честин.

В частности, только при строительстве дороги на Красную Поляну были вырублены более 23 га самшита колхидского. Ущерб природе пообещали компенсировать: в 2012 году в ходе акции «Зеленый марафон» на территории олимпийской деревни высадили саженцы другого вида - шарообразного самшита вечнозеленого.

Организаторы с гордостью подчеркивали, что их специально привезли из итальянского питомника. «Высаживая тысячи деревьев, мы вместе создаем зеленое наследие Олимпиады уже сегодня, - говорил в интервью президент оргкомитета "Сочи 2014" Дмитрий Чернышенко.- И в очередной раз подтверждаем наше стремление провести в 2014 году Игры в гармонии с природой».

Всего лишь через пять лет самшитники Кавказа оказались на грани полного исчезновения.