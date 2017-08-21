На Житомирщине продолжают тушить лесной пожар, который вчера охватил 120 гектаров
Продолжается тушение отдельных очагов огня на территории Копыщанского лесничества.
На Житомирщине продолжают ликвидацию пожара на территории Копыщанского лесничества. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.
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Согласно сообщению, по состоянию на 7:00 21 августа продолжается тушение отдельных очагов. Координацию мероприятий по тушению пожара осуществляет оперативная группа Управления ГСЧС в Житомирской области.
Как сообщал УНИАН, 20 августа около 14:55 на территории "Полесского природного заповедника" Копыщанского лесничества в 14 квартале произошло возгорание лесного массива отдельными очагами на площади около 120 га (из них 2 га верхового).
К ликвидации пожара привлечено 34 единицы техники и 192 человека, из них от ГСЧС 5 единиц техники и 22 человека, в том числе 2 самолета АН-32П и вертолет МИ-8, от лесного хозяйства 29 единиц техники и 170 человек. Авиацией ГСЧС была проведена воздушная разведка и выполнено 10 сбросов воды (38 т) в местах интенсивного горения.