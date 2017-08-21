На Житомирщине продолжают тушить лесной пожар, который вчера охватил 120 гектаров

На Житомирщине продолжают ликвидацию пожара на территории Копыщанского лесничества. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Читайте такжеМасштабный лесной пожар на Николаевщине: полиция задержала двух подозреваемых в поджоге

Согласно сообщению, по состоянию на 7:00 21 августа продолжается тушение отдельных очагов. Координацию мероприятий по тушению пожара осуществляет оперативная группа Управления ГСЧС в Житомирской области.

Как сообщал УНИАН, 20 августа около 14:55 на территории "Полесского природного заповедника" Копыщанского лесничества в 14 квартале произошло возгорание лесного массива отдельными очагами на площади около 120 га (из них 2 га верхового).

К ликвидации пожара привлечено 34 единицы техники и 192 человека, из них от ГСЧС 5 единиц техники и 22 человека, в том числе 2 самолета АН-32П и вертолет МИ-8, от лесного хозяйства 29 единиц техники и 170 человек. Авиацией ГСЧС была проведена воздушная разведка и выполнено 10 сбросов воды (38 т) в местах интенсивного горения.