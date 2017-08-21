Масштабный лесной пожар на Николаевщине: полиция задержала двух подозреваемых в поджоге

В Николаевской области полицейские Новоодесского отдела установили ранее судимого 17-ти летнего и 21-летнего жителей с.Новопетровское, из-за действи1 которых 19 августа произошел лесной пожар площадью 80 гектаров. Как сообщили в отделе коммуникации полиции, задержанные уверяют, что поджигать лесное урочище намерения не имели, однако своей вины не отрицают.

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"По словам товарищей, старший из парней решил отпраздновать свой день рождения в специально отведенном месте в лесу, который граничит с населенным пунктом. Убрав перед празднованием территорию места для отдыха, друзья решили поджечь мусор неподалеку. Не дождавшись пока он полностью сгорит, а огонь затухнет, товарищи выехали из леса, но через некоторое время вернулись в поисках мобильного телефона, который 21-летний мужчина потерял на лесном месте для отдыха. Увидев, что начался пожар, товарищи быстро скрылись", - сообщили полиции.

На месте происшествия полицейские изъяли мобильный телефон одного из фигурантов.

Следственным отделением начато уголовное производство в порядке ч. 2 ст. 245 УК Украины (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира, приведшее к тяжким последствиям), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Степень вины каждого из молодых людей будет установлена в ходе следствия. Решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, 19 августа произошел пожар в Новопетровском лесном урочище в Новоодесском районе Николаевской области.

К тушению пожара были привлечены не только работники спецслужб, но и военные и неравнодушные местные жители и предприниматели. Совместными усилиями пожар был локализован, а затем и полностью ликвидирован.

По предварительным данным сгорело около 80 га лесных насаждений. Вероятной причиной возгорания леса следователями определили умышленное повреждение имущества - поджог.