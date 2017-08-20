На Николаевщине потушили лесной пожар площадью почти 80 гектаров (фото, видео)

На территории Новопетровского лесного урочища Новоодесского района Николаевской области ликвидирован пожар площадью около 80 гектаров. Как сообщили УНИАН в ГУ ГСЧС области, по состоянию на утро 20 августа наблюдаются единичные очаги тления.

Читайте такжеНа Харьковщине тушат лесной пожар (фото)

Отмечается, что для оперативного реагирования в случае необходимости на месте продолжает дежурить техника и личный состав Главного управления и Николаевского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Всего к ликвидации пожара привлекалось 240 человек и 52 единицы техники, в том числе личный состав воинских частей А 3476 и А1804 Министерства обороны Украины.

Как сообщал УНИАН, 19 августа около 12 часов произошло возгорание хвойного настила и деревьев на территории Новопетровского лесного урочища. Наблюдалось сразу несколько очагов горения. Из-за порывистого ветра существовала угроза увеличения масштабов пожара.