Судно Arctic Sunrise и активистов Гринпис снова задержали. На этот раз за срыв работы нефтяной платформы в Норвегии

Экологическая организация Гринпис сообщила о новом задержания ее судна Arctic Sunrise и активистов – на этот раз вследствие того, что они препятствовали работе норвежской нефтедобывающей платформы в Арктике, передает радио Свобода.

По сообщению, инцидент произошел вчера: Береговая охрана Норвегии арестовала судно, его экипаж и активистов после того, как члены Гринписа в течение нескольких часов не давали работать самой северной норвежской нефтедобывающей платформе, забравшись в ее охранную зонц на надувных лодках и байдарках.

Читайте такжеСуд в Гааге обязал Россию выплатить Нидерландам €5,4 миллиона компенсацииПо их словам, осенью они продолжат борьбу против бурения скважин и добычи нефти в Арктике уже в суде.

Судно Arctic Sunrise, принадлежащее организации Гринпис и ходит под флагом Нидерландов, стало широко известно в 2013 году после похожего протеста против добычи нефти в Арктике у одной из российских нефтедобывающих платформ в Баренцевом море. Тогда судно, членов экипажа, активистов и журналистов арестовала Россия; людей держали под арестом несколько месяцев, судно около года. Людей с судна сначала обвиняли в «пиратстве», потом переквалифицировали обвинение на «хулиганство» и наконец, отпустили по амнистии после того, как Международный трибунал по морскому праву постановил, что Россия должна освободить людей и судно.