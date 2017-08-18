На Харьковщине спасатели потушили лесной пожар площадью 4 га (фоторепортаж)

Накануне, 17 августа, пожарные потушили лесной пожар в Балаклейском районе Харьковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, в этот день в Харьковской области в результате пожара на лесном хозяйстве произошло возгорание леса. Пожар охватил площадь в 4 гектара на территории Савинского лесничества.

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В тот же день пожар удалось локализовать. Позже спасатели потушили его.

К ликвидации пожара было привлечено 65 человек личного состава и 23 единиц техники, в том числе от ГСЧС: 13 единиц техники и 44 человек личного состава. В готовность привели вертолет Ми-8 ГСЧС Украины.