За гранью возможностей: 62-летний мужчина переплыл в длину 5 крупнейших рек планеты (видео)

Мартин Стрел - человек-феномен. Ему 62 года, он – автор мировых рекордов на грани человеческих возможностей. Стрел проплыл в длину 5 крупнейших рек планеты - Миссисипи (3 734 км, 68 дней), Парану (4 880 км, 24 дня), Янцзы (6 300 км, 40 дней), Дунай (2 860 км, 58 дней) и Амазонку (6 992 км, 66 дней).

На Дунае Мартин установил рекорд Гиннеса – плыл без остановки 84 часа. Преодолевать немыслимые для человека расстояния он научился при помощи особого состояния, которое он называет не то медитацией, не то гипнозом.

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Во время сверхдлинных заплывов мужчину ждало немало опасностей. Рядом с пловцом ударяла молния, от чего Мартина подбросило в воздух. На него нападали пираньи, шрамы от которых остались на всю жизнь. Во время одного из заплывов Мартин похудел на 25 килограммов. Человек стремится привлечь внимание к ужасному состоянию рек и природы в целом и доказывает – человеческие возможности безграничны.