Вонь и кучи гнилых водорослей: на Одесщине пляж стал напоминать болото (фото)

В пригородной Крыжановке, Одесской области, прямо на пляжах массово гниют водоросли. Об этом сообщает Думская.

Несколько лет назад на местном пляже была построена буна - якобы для того, чтобы защитить берег от размывания. Однако, по словам местных жителей, буна вызвала настоящую экологическую катастрофу.

Запах гниения прибрежной флоры слышно еще за несколько сотен метров до моря. На тропе к морю всюду грязь, пустые бутылки и кучи мусора.

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Буна идет вдаль на добрую сотню метров, а справа и слева от нее море, похоже на болото.

"Справа от буны купаться невозможно. Заходя в воду, ноги сразу погружаются в грязь и водоросли. Такое ощущение, что тебя затягивает в болото, поэтому отдыхающих справа почти нет. В общем, приятного мало, это не отдых, мы от буны ожидали других изменений", - цитирует издание местного жителя.

На пляже слева от буны прямо у воды лежат кучи водорослей. Местные рассказывают, что специально обученные люди большими граблями пытаются таким образом очистить прибрежные воды. Зловонные кучи могут оставаться на берегу по несколько недель.

Изредка трактор забирает водоросли, ковшом загружая их в прицеп.