Житомирские пограничники задержали двух браконьеров, изъяв у них 75 кг рыбы

В Киевской области пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции 16 августа задержали двух браконьеров. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины, сегодня в Иванковском районе Киевской области пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции и рыбоохраны на берегу реки Тетерев обнаружили двух украинцев, которые занимались браконьерством.

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На месте правонарушения обнаружили 8 сетей общей длиной 560 метров и незаконно добытую рыбу разных видов весом 75 килограммов. В ходе дальнейшего выяснения обстоятельств установлено, что рыбаками оказались 55 - летний и 46 - летний жители Иванковского района.

Сейчас на правонарушителей, в действиях которых усматривается уголовное правонарушение за незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом, работниками Национальной полиции составлены процессуальные документы.